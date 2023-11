STOP AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES – BOUJAN-SUR-LIBRON sous le chapiteau Boujan-sur-Libron, 24 novembre 2023, Boujan-sur-Libron.

Participez à cette conférence/débat accompagnée de Alain SEBBAH qui chante LAMA et échangez sur vos ressentis..

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

34760



Join Alain SEBBAH, who sings LAMA, at this conference/debate and share your feelings.

Participe en esta conferencia-debate, acompañado por Alain SEBBAH cantando LAMA, y comparta sus sentimientos.

Nehmen Sie an dieser Konferenz/Debatte teil, die von Alain SEBBAH begleitet wird, der LAMA singt, und tauschen Sie sich über Ihre Gefühle aus.

