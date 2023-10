O’Feeling Trio Sous Le Caillou Lyon, 1 décembre 2023, Lyon.

O’Feeling Trio 1 et 2 décembre Sous Le Caillou Tarifs 15€/ 12€

O’Feeling trio est né de la rencontre de la chanteuse bassiste Lucie Peñas et du guitariste Guy Descombes rejoints ensuite par le batteur Fred Boisson.Il voyage entre le blues, le rock et la pop sur une période allant des sixties jusqu’à aujourd’hui. Déjà présent sur plusieurs éditions du festival, O’ Feeling Trio proposera un hommage exceptionnel à Jimi Hendrix. Le samedi 2 décembre un invité presque surprise se joindra au groupe, Bader, un des plus éminents Hendrixiens de nos contrées.

Réservation : https://souslecaillou.com/

Lieu : Sous le Caillou – LYON

Sous Le Caillou 23 Rue d'Austerlitz, 69004 Lyon Lyon 69004 La Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:00:00+01:00

2023-12-02T20:00:00+01:00 – 2023-12-02T21:00:00+01:00

Alain Oddou