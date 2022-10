Bill Palais & The Five O’Clock All Star Band Sous Le Caillou Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

15€ – 13€

rock | France Sous Le Caillou 23 Rue d’Austerlitz, 69004 Lyon La Croix-Rousse Lyon 69004 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Une poignée de rock, une pincée de blues, un soupçon de pop et beaucoup d’amour, c’est Bill Palais & The Five O’Clock All Star Band.

Après avoir fait ses armes dans des groupes cultes de la scène lyonnaise

comme Ravenhill, Fly Dragonfly ou Rainflower, Bill Palais s’entoure d’une rythmique de choc pour rendre hommage au british blues avec des compositions tout droit sorties des Swinging 60’s. On

entend les influences de Jimi Hendrix, Free, Cream, Led Zep… dans son répertoire aux grooves bluesy et aux envolées électriques et envoûtantes. Brut, sincère et intense, Bill Palais & The Five 0’Clock All Star Band ne laisse jamais indifférent. À découvrir sur scène, absolument !

