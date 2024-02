Sous le 100 Ateliers Jeanne Barret Marseille 15e Arrondissement, vendredi 16 février 2024.

Soirée spéciale le 16 février 2024 à 22h30.

Live : Helen Island, Lucien Balconi

DJ : Semla, Oxalys, Aymard



Sous le 100 est un terrain d’exploration de la musique dansante au tempo lent. Pour se faire, une règle du jeu : les DJs et artistes invités joueront sous 100 battements par minutes, pas au dessus.



Le but étant d’explorer toutes les vibrations présentes entre un rythme, diviser sa danse par deux où prendre le parti de la doubler. Explorer les textures collantes, le dub, le lofi, le crunchv, le trippy.…..



Un soundsystem homemade puissant appuiera aussi l’idée, il sera accompagné d’une sonorisation stéréo plus moderne pour le spatialiser.



Rendez-vous le 16 février aux ateliers Jeanne Barret pour la première expérience ! EUR.

Début : 2024-02-16 22:30:00

fin : 2024-02-16 04:00:00

L’événement Sous le 100 Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-12 par Ville de Marseille