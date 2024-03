Sous l’chantier, la plage Gradins Villeurbanne, dimanche 7 avril 2024.

la plage Par la compagnie En corps En l’Air Dimanche 7 avril, 11h00, 14h30 Gradins

Début : 2024-04-07T11:00:00+02:00 – 2024-04-07T11:45:00+02:00

Fin : 2024-04-07T14:30:00+02:00 – 2024-04-07T15:15:00+02:00

La ville et ses innombrables chantiers, avec derrière eux cette même rengaine du célèbre “Travail, salaire, patron“ !

Panneaux, plots et cheffe de chantier virevoltent dans un univers visuel, drôle et poétique où la bétonnière s’emballe. Entre jonglage et manipulations d’objets, un duo que tout semble opposer nous emmène main dans la main sur la route de la vie, une vie décidément bien enchant(i)ée !

Gradins 234 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charmettes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Chloé Condamin