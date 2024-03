SOUS L’CHANTIER LA PLAGE salle des fêtes de Méaulte Méaulte, samedi 8 juin 2024.

SOUS L’CHANTIER LA PLAGE THEATRE DE RUE ACROBATIQUE ET JONGLÉ Samedi 8 juin, 16h30 salle des fêtes de Méaulte Entrée libre, Gratuit

Début : 2024-06-08T16:30:00+02:00 – 2024-06-08T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-08T16:30:00+02:00 – 2024-06-08T17:30:00+02:00

Une cheffe de chantier, tout aussi en chantier que son chantier. Un voyageur qui remplit d’adages son carnet de voyages. Et la route.

Bétonneuse, plots, panneaux de signalisation sont prétexte à jonglages, pitreries et acrobaties main à main. Dans cet univers drôle et poétique, la bétonnière s’emballe, les arts du cirque s’emmêlent et nous emmènent sur la route de la vie… une vie décidément bien enchant(i)ée !

Mise en scène : Hugues Delforge

Créé et interprété par Guillaume Loconte et Mélodie Buffard

salle des fêtes de Méaulte 80300 Méaulte Méaulte 80300 Somme Hauts-de-France