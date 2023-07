©Châtel au son des cloches Sous l’Ars Sonora, Châtel Châtel Catégories d’Évènement: Châtel

©Châtel au son des cloches Samedi 16 septembre, 10h30 Sous l'Ars Sonora, Châtel sur inscription à Châtel Tourisme Des « s'nailles » au cou des vaches au carillon de l'église Saint-Laurent sans oublier l'Ars Sonora qui vous réservera une surprise, Châtel au son des cloches réveille vos sens au cours d'une visite ludique et interactive.

En extérieur. Tenue adaptée aux conditions météorologiques obligatoire. Sous l'Ars Sonora, Châtel Châtel 74360, place de l'église 04 50 73 22 44

