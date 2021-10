Orléans CRIJ Loiret, Orléans Sous l’arbre à palabres CRIJ Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Sous l’arbre à palabres CRIJ, 27 novembre 2021, Orléans. Sous l’arbre à palabres

du samedi 27 novembre au dimanche 28 novembre à CRIJ

Spectacle de contes du Bénin avec des artistes français et béninois (à partir de 3 ans) dans le cadre de la 6ème édition de « la semaine du partenariat Orléans / Parakou ». • Vendredi 26 novembre, à 20h Médiathèque d’Orléans – 1 place Gambetta, à Orléans • Samedi 27 novembre, à 20h30 CRIJ (Centre régional d’information jeunesse) – 3 rue de la Cholerie, à Orléans • Dimanche 28 novembre, à 11h CRIJ (Centre régional d’information jeunesse) – 3 rue de la Cholerie, à Orléans

Entrée libre – Port du masque et pass sanitaire obligatoires

Spectacle de contes de la compagnie Nomad’I Serane CRIJ 3 rue de la cholerie, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T21:30:00;2021-11-28T11:00:00 2021-11-28T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu CRIJ Adresse 3 rue de la cholerie, Orléans Ville Orléans lieuville CRIJ Orléans