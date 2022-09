Déjeuner “Rêve ta ville 2032” Sous la yourte des Fol’épis, 12 octobre 2022, Chantepie.

Déjeuner “Rêve ta ville 2032” Mercredi 12 octobre, 11h30 Sous la yourte des Fol’épis

sur inscription, gratuit

sous la yourte du collectif les Fol’épis

Sous la yourte des Fol’épis 13 rue de la maingretais 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.collectif-lesfolepis.org »}]

Le collectif les Fol’épis regroupe des cantepiennes et cantepiens soucieux·ses de vivre au cœur d’un écosystème sain et durable pour l’ensemble des vivants.

Il a pour but de favorsier la transition écologique et citoyenne de Chantepie. Plus d’infos sur www.collectif-lesfolepis.org

****************************************

Rennes Métropole organise prochainement une concertation publique pour recueillir nos idées autour de l’habitat : comment bien vivre, habiter et loger dans Rennes Métropole. 4 rencontres publiques sont prévues sur l’ensemble de la métropole. Et nous sommes chanceux•ses, car la première est prévue à Chantepie, ce 8 novembre !

Pour que nous ayons le temps de nourrir notre réflexion en amont, nous vous invitons à nous réunir le mercredi 12 octobre de 11h30 à 14h sous la yourte des Fol’épis, lors d’un déjeuner à “l’auberge espagnole” pour ouvrir ensemble ces questions là. L’occasion aussi d’expérimenter différents outils pour que notre réflexion collective soit la plus constructive possible !

Des habitats légers, en lien avec la nature ? Des collectifs qui fassent envie d’y vivre, des maisons individuelles fondues dans le paysage, tiny house, des haies, des mares au milieu de nos lotissements ? Tout reste à inventer pour que l’équilibre entre logements et nature soit respecté.

Et vous ? De quoi avez-vous envie pour la ville de demain ? A quoi devrions-nous être attentifs pour que notre ville soit agréable à vivre et à s’y loger ?

Venez nombreux donner votre avis et votre rêve ! Nous ferons ensuite remonter le tout à l’organisme (Grand Public), qui sera aussi présent le 8 novembre.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-12T11:30:00+02:00

2022-10-12T14:00:00+02:00

pixabay