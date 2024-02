Sous la Toile, exposition sonore interactive de Mélanie Van Danes Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 13h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Vous entrez dans un espace-temps féministe qui célèbre la bidouille et le détournement. Touchez. Écoutez. Regardez. Naviguez entre les espaces, connectez-vous avec ces militantes féministes des années 1975-85, qui ont voulu inventer et expérimenter des choses concrètes. Les Répondeuses, les 3F, les Carabosses, le groupe lesbien de Paris, les Goudous télématiques… Un projet imaginé, mis en son et en espace par Mélanie Van Danes

La fin des

années 70- début des années 80 voit l’émergence de nouvelles formes de

militantisme féministe. Les femmes veulent faire des choses concrètes, pour

elles, entre elles, mettre en action et en œuvre des principes portés quelques

années auparavant. Elles ouvrent des lieux, créent des revues, des radios et

des groupes dans lesquels elles peuvent se rencontrer et échanger librement en

non-mixité: une librairie, une imprimerie, un centre de formation aux

techniques traditionnellement détenues par des hommes, des maisons des femmes,

des maisons d’édition, des bars-restaurants, une auto-école, des ateliers de

self-help gynéco..

Sous la toile, les

voix de femmes ayant appartenu à ces 4 collectifs résonneront : les Répondeuses,

les 3F (formation par et pour les femmes), la librairie Carabosses, le groupe

lesbien de Paris.

Le dispositif :

L’idée du

projet est de plonger l’auditeur.trice dans l’univers militant féministe des

années 1975-1985, à travers un dispositif sonore interactif et une scénographie

immersive. Des objets d’époque ont été hackés pour diffuser les interviews des

militantes sous casque individuel.

Des affiches

militantes et des photos d’époque sont installées. La typographie singulière,

le graphisme, les mots de l’époque nous ancrent dans cette époque.

Des archives collectées des collectifs rencontrés sont

également exposées : tracts, brochures, affiches, appel à dons, calendriers,

extraits des carnets des Répondeuses et de Carabosses, photos…

Les objets sont les vecteurs

magiques de transmission du son. Un travail de programmation, de code, de

transformation électronique a été fait pour que les objets s’animent et

incarnent les propos des personnes interviewées lorsque l’auditeurice les

manipule. Le son sort par des casques.

Pour les Répondeuses : vous composez le numéro de téléphone à 7 chiffres

trouvé dans l’annuaire sur la table, et en décrochant, vous entendez des

extraits de l’interview de Mimi bastille, ancienne membre des Répondeuses.

Un répondeur d’époque bricolé

permet également d’enregistrer des messages aux participant.es, en partageant

ce dont elles ont besoin, ou ce qu’elles proposent, en 2023.

Pour les

3F : En touchant des

outils de plomberie et un speculum, les interviews de Merle, Nicole, Annie et

Lucy se déclenchent.

Pour la

librairie Carabosses :

un marque page magique, en touchant certaines pages, déclenche des extraits de

l’interview des anciennes libraires de Carabosses : Eliane, Joelle et

Christine.

Un minitel

est transformé et diffuse un documentaire de 26min « Mais qu’est-ce qu’elles

font? » (La Griffonne) qui suit les collectifs dont on a entendu les

interviews.

Un walkman

cassette diffuse l’entretien avec Suzette Robichon sur le groupe lesbien de

Paris.

Mélanie Van Danes réalise des documentaires sonores

depuis 5 ans. Ses créations ont questionné le travail social aujourd’hui

(Permettre le geste), traversé des siècles en se baladant sur les tombes de 6

femmes lesbiennes au cimetière du Père Lachaise (Mes voisines), et documenté

une nuit en bivouac en montagne entre amies (carte blanche dans le podcast

« Vulgaire »).

Elles ont

été diffusées au festival Longueur d’ondes (La Marmite, 2019), au Théatre Le

Local (Paris, 11ème, 2020), au festival SQFD (Mains d’Oeuvres, St Ouen, 2021),

invitées par les Sonorités à Saint Etienne, à Brive (festival « Gender is

over »), à la Maison des Femmes de Montreuil en 2022.

Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : https://www.instagram.com/radiovandanes/ https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-marguerite-durand-bmd-1756

