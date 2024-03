Sous la terre, les dragons Frac des Pays de la Loire Carquefou, dimanche 14 avril 2024.

Sous la terre, les dragons « Sous la terre, les dragons », convoque quinze artistes autour d’interrogations communes : comment percevoir l’écart entre le visible et l’invisible ? Entre la ruine et le monument ? 14 avril – 14 juillet Frac des Pays de la Loire Entrée libre

Début : 2024-04-14T14:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:00:00+02:00

Fin : 2024-07-14T14:00:00+02:00 – 2024-07-14T18:00:00+02:00

De Karima Ashadu à Nadia Kaabi-Linke, de Kudra Khademi à Michael Buthe en passant par Otobong Nkanga, l’exposition « Sous la terre, les dragons *» s’appuie sur un choix d’œuvres issues d’acquisitions récentes des deux dernières années mises en regard avec des œuvres historiques du fonds ainsi que de deux prêts exceptionnels.

Elle convoque ainsi quinze artistes d’origines et de générations différentes réunis autour d’interrogations communes : comment percevoir l’écart entre le visible et l’invisible ? Entre la ruine et le monument ? Entre la fiction et la réalité ?

Conte et récit enfoui, chasse aux trésors, signal perdu, objet « précieux », icônes contemporaines et fouille méthodique composent le paysage multi-médiums (dessins, photos, sculptures, installations…) sur et sous la terre de cette exposition sous forme d’exploration.

* Mohamed Amer Meziane, Au bord des mondes Vers une anthropologie métaphysique, Vues de l’Esprit, 2023.

