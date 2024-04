Sous la terre, les dragons Frac des Pays de la Loire – Carquefou Carquefou, dimanche 14 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-14 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre

Exposition des oeuvres de Karimah Ashadu, Michael Buthe, Sérgio Carronha, Jean Clareboudt, Anne Deleporte, Hubert Duprat, Susan Hefuna, Nadia Kaabi- Linke, Kubra Khademi, Ibrahim Mahama, Otobong Nkanga, Claire Roudenko-Bertin, Pamela Phatsimo Sunstrum, Capucine Vever Yang Xinguang. De Karima Ashadu à Nadia Kaabi-Linke, de Kudra Khademi à Michael Buthe en passant par Otobong Nkanga, l’exposition « Sous la terre, les dragons » s’appuie sur un choix d’œuvres issues d’acquisitions récentes des deux dernières années, mises en regard avec des œuvres historiques du fonds, ainsi que de deux prêts exceptionnels. Elle convoque ainsi quinze artistes d’origines et de générations différentes réunis autour d’interrogations communes : Comment percevoir l’écart entre le visible et l’invisible ? Entre la ruine et le monument ? Entre la fiction et la réalité ? Conte et récit enfoui, chasse aux trésors, signal perdu, objet « précieux », icônes contemporaines et fouille méthodique composent le paysage multi-médiums (dessins, photos, vidéos, sculptures, installations…) sur et sous la terre de cette exposition sous forme d’exploration. Exposition du 14 avril au 14 juillet 2024 (fermée les 1er, 8, 9 et 10 mai 2024) :mercredi, jeudi, vendredi, dimanche de 14h à 18h Visites de groupe sur rendez-vous, du mardi au vendredi.

Frac des Pays de la Loire – Carquefou Carquefou 44470

02 28 01 50 00 http://www.fracdespaysdelaloire.com contact@fracdespaysdelaloire.com https://fracdespaysdelaloire.com/programmation/sous-la-terre-les-dragons/