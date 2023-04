Bal trad sous le chapiteau Sous la salle polyvalente, Pied-de-Borne (48)

Bal trad sous le chapiteau Sous la salle polyvalente, Pied-de-Borne (48), 29 avril 2023, . Bal trad sous le chapiteau Samedi 29 avril, 19h00 Sous la salle polyvalente, Pied-de-Borne (48) Plein tarif 10€, tarifs réduits L’association La Forge vous propose un bal trad avec le trio « In Chalap » composé de François Heim (accordéon diatonique), Pauline Malbaux (Hautbois) et Matthieu Médoc (percussions).**Au croisement de l’Orient et de l’Occident d’une Europe aux traditions inépuisables, nous jouerons de contrastes et de nuances dans un répertoire de compositions originales et d’arrangements audacieux autour de thèmes Trad revivifiés. Nous vous proposons un bal folk à dominante néo Trad où nous alternerons scottish, valse, mazurka, cercle circassien, bourrée avec une touche particulièrement balkanique. Bal sous chapiteau équipé d’un parquet de danse, dans le cadre de la semaine « La forge en Itinérance ». Initiation danse dès 19 h Bal à 21h Plein tarif 10€ / adhérent 9€ / moins 18 ans 6€ Restauration / Buvette sur place**source : événement Bal trad sous le chapiteau publié sur AgendaTrad Sous la salle polyvalente, Pied-de-Borne (48) Sous la salle polyvalente, 48800 Pied-de-Borne, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42390 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T19:00:00+02:00 – 2023-04-30T00:00:00+02:00

2023-04-29T19:00:00+02:00 – 2023-04-30T00:00:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Sous la salle polyvalente, Pied-de-Borne (48) Adresse Sous la salle polyvalente, 48800 Pied-de-Borne, France Age max 110 Lieu Ville Sous la salle polyvalente, Pied-de-Borne (48)

Sous la salle polyvalente, Pied-de-Borne (48) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//