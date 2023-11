PORTES OUVERTES SKI CLUB DES MONTS CÉVENOLS (sous la salle des fêtes) Villefort, 2 décembre 2023, Villefort.

Villefort,Lozère

Rejoignez un club FFS sur Villefort

Enseignement de tous niveaux en Ski et Snowboard

L’adhésoin club 55€ – Licence Fédération Française de Ski (tarif moins de 18ans) vous donne accès à location matériel pour la saison à 30€, sorties du dimanche au B….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

(sous la salle des fêtes) Local du ski Club

Villefort 48800 Lozère Occitanie



Join an FFS club in Villefort

Ski and Snowboard instruction for all levels

Club membership 55? – Fédération Française de Ski license (under 18s) gives you access to equipment rental for the season at 30?, outings from Sunday to B…

Únete a un club FFS en Villefort

Enseñanza de todos los niveles de esquí y snowboard

Abono al club 55? – Licencia de la Fédération Française de Ski (tarifa para menores de 18 años) te da acceso al alquiler de material para la temporada a 30?, salidas de domingo a sábado, …

Treten Sie einem FFS-Club in Villefort bei!

Unterricht für alle Niveaus in Ski und Snowboard

Die Clubmitgliedschaft beträgt 55? – Die Lizenz des französischen Skiverbands (Tarif unter 18 Jahren) ermöglicht Ihnen den Verleih von Material für die ganze Saison für 30?

