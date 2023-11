Marché de Noël sous la nouvelle Halle sous la nouvelle halle Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Marché de Noël sous la nouvelle Halle sous la nouvelle halle Chateauneuf-sur-loire, 9 décembre 2023, Chateauneuf-sur-loire. Marché de Noël sous la nouvelle Halle 9 et 16 décembre sous la nouvelle halle Voir https://www.chateauneuf-sur-loire.com/ Différents créateurs pour un Noël réussi… sous la nouvelle halle Sous la nouvelle halle, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 58 41 18 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateauneuf-sur-loire.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T16:30:00+01:00

2023-12-16T09:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:30:00+01:00 FMACEN045V50BDAE Mairie de Châteauneuf-sur-Loire Détails Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Autres Lieu sous la nouvelle halle Adresse Sous la nouvelle halle, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire Lieu Ville sous la nouvelle halle Chateauneuf-sur-loire latitude longitude 47.863861;2.222504

sous la nouvelle halle Chateauneuf-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/