SOUS LA NEIGE | Poésie visuelle et sonore Espace Béraire, 9 avril 2022, La Chapelle-Saint-Mesmin. SOUS LA NEIGE | Poésie visuelle et sonore

Espace Béraire, le samedi 9 avril à 16:30

Un sol de papiers de soie, des froissements, des crissements, le son du vent telle une caresse… Des créatures oniriques éclosent et dansent, emportées par la musique. Une forme intime qui vient réveiller les sens et (re)susciter l’attrait des premiers émerveillements. Les Bestioles – Mise en scène : Martine Waniowski – Regard chorégraphique : Amélie Patard – Regard vie des formes : Philippe Rodriguez-Jorda – Jeu : Martine Waniowski et Reda Brissel – Création musicale et sonore, interprétation : Gilles Sornette – Création lumière : Brice Durand – Costumes : Daniel Trento

Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 2 €

Un temps suspendu, ouvert à la poésie, qui ravira petits et grands. Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T16:30:00 2022-04-09T17:00:00

