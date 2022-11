BALÈTI sous la Mairie, Saissac (11)

Samedi 3 décembre, 18h30

5 €

avec TradalAm sous la Mairie, Saissac (11) Salle Des Fêtes sous la Mairie, 11310 Saissac, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/38625 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Sensible et joyeuse, la musique de TradalAm insuffle un vent mélodieux dans vos oreilles et vos guibolles. Un voyage où les instruments s’envolent et les voix s’emmêlent pour ne plus faire qu’un Laisser vous emBALler ! 18h30 Initiation aux danses traditionnelles par TradalAm 19h30 Miam Miam salé / sucré & boissons sur place au bar associatif 20h30 Début du Bal PAF 5 € – Gratuit pour les moins de 12 ans Evènement proposé par Tournesol et l’IEO Aude dans le cadre de la semaine occitane à Saissac du 28 nov au 3 déc 2022 source : événement BALÈTI publié sur AgendaTrad

Salle Des Fêtes sous la Mairie, 11310 Saissac, France

