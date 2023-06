Concert de Bamba Wassoulou Groove Sous la halle Villebramar, 21 juillet 2023, Villebramar.

Villebramar,Lot-et-Garonne

Bamba Wassoulou Groove un groupe de musique aux grooves funky et au souffle rock sans pour autant écraser les subtils entrelacs de rythmes et le tissage précis des mélodie fera un concert à 21H..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 . EUR.

Sous la halle

Villebramar 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Bamba Wassoulou Groove, a band with funky grooves and a rock feel that doesn’t overpower the subtle interweaving of rhythms and precise weaving of melodies, performs at 9pm.

Bamba Wassoulou Groove, un grupo de música con grooves funky y un toque rockero que no domina el sutil entrelazamiento de ritmos y el preciso tejido de melodías, ofrecerá un concierto a las 21.00 h.

Bamba Wassoulou Groove, eine Musikgruppe mit funkigen Grooves und rockigen Einflüssen, ohne dabei die subtilen Rhythmusverflechtungen und präzisen Melodieverwebungen zu übertönen, wird um 21 Uhr ein Konzert geben.

