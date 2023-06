Bourse multi-collections Sous la Halle Treignac, 15 juillet 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

Les collectionneurs du canton de Treignac proposent une bourse multi-collections (ventes, achats, échanges)..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 12:00:00.

Sous la Halle

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The collectors of the Treignac area are organizing a multi-collection bourse (sales, purchases, exchanges).

Los coleccionistas del cantón de Treignac organizan una feria multicolecciones (ventas, compras, intercambios).

Die Sammler des Kantons Treignac bieten eine Börse für mehrere Sammlungen an (Verkauf, Kauf, Tausch).

