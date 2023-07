Fables et textes choisis de Jean de la Fontaine et son voyage en Limousin en 1663 Sous la halle Saint-Germain-les-Belles, 1 août 2023, Saint-Germain-les-Belles.

Saint-Germain-les-Belles,Haute-Vienne

Jean-Pierre Basthier présente Fables et textes choisis de Jean de la Fontaine et son voyage en Limousin en 1663. Sous la halle à côté de la collégiale..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 21:00:00. EUR.

Sous la halle rue de la tour

Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Jean-Pierre Basthier presents Fables et textes choisis de Jean de la Fontaine and his trip to Limousin in 1663. In the covered market next to the collegiate church.

Jean-Pierre Basthier presenta Fábulas y textos escogidos de Jean de la Fontaine y su viaje al Lemosín en 1663. En el mercado cubierto junto a la colegiata.

Jean-Pierre Basthier präsentiert Fabeln und ausgewählte Texte von Jean de la Fontaine und seine Reise ins Limousin im Jahr 1663. In der Markthalle neben der Stiftskirche.

