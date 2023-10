Halloween à Rouffignac Sous la Halle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 31 octobre 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

Prenez garde Rouffignacois et Rouffignacoises! Une bande de Monstrefous va frapper fort sur Rouffignac et cela fait des mois qu’ils préparent leurs sorts! Rendez-vous sous la halle pour aller chercher les bonbons et faire trembler Rouffignac de peur.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Sous la Halle

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Beware Rouffignacois and Rouffignacoises! A gang of Monstrefous are about to strike hard at Rouffignac, and they’ve been preparing their spells for months! Meet them under the covered market to get your sweets and make Rouffignac tremble with fear!

¡Cuidado con los Rouffignacois y Rouffignacoises! Una banda de Monstrefous está a punto de atacar con fuerza Rouffignac, ¡y llevan meses preparando sus hechizos! ¡Encuéntralos en el mercado cubierto para conseguir tus dulces y hacer temblar de miedo a Rouffignac!

Nehmen Sie sich in Acht, Rouffignacois und Rouffignacoises! Eine Bande von Monstrefous wird in Rouffignac zuschlagen und sie haben schon seit Monaten an ihren Zaubersprüchen gearbeitet! Wir treffen uns in der Markthalle, um die Süßigkeiten zu holen und Rouffignac in Angst und Schrecken zu versetzen

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère