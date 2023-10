Dans le cadre du festival mexicain : initiation danses Sous la halle Martel, 28 octobre 2023, Martel.

Martel,Lot

28/10 15h-16h30 initiation à la danse traditionnelle mexicaine avec Iza Martinez Islas à partir de 10 ans. 15 à 20 personnes max

17h-18h initiation aux danses latines avec Isabelle De la Platina

17h-18h stage de zumba avec Ali Barbancey Rivas

2/11 15-16h30 initiation aux danses aztèques avec Yoloti Cuahutli à partir de 14 ans

Participations libres mais nécessaires. Sous la halle.

2023-10-28 15:50:00 fin : 2023-10-28 20:30:00.

Sous la halle

Martel 46600 Lot Occitanie



28/10 3pm-4.30pm Introduction to traditional Mexican dance with Iza Martinez Islas for ages 10 and up. 15 to 20 people max

5pm-6pm introduction to Latin dance with Isabelle De la Platina

5pm-6pm Zumba workshop with Ali Barbancey Rivas

2/11 3 – 4.30pm introduction to Aztec dances with Yoloti Cuahutli from 14 years upwards

Free but necessary. Sous la halle

28/10 15.00-16.30 Introducción a la danza tradicional mexicana con Iza Martínez Islas a partir de 10 años. 15 a 20 personas máximo

5pm-6pm introducción al baile latino con Isabelle De la Platina

5pm-6pm Taller de Zumba con Ali Barbancey Rivas

2/11 15.00-16.30 Introducción a las danzas aztecas con Yoloti Cuahutli (a partir de 14 años)

La participación es gratuita pero necesaria. Bajo el mercado cubierto

28.10. 15.00-16.30 Einführung in den traditionellen mexikanischen Tanz mit Iza Martinez Islas ab 10 Jahren. 15 bis max. 20 Personen

17.00-18.00 Uhr Einführung in lateinamerikanische Tänze mit Isabelle De la Platina

17-18 Uhr Zumba-Workshop mit Ali Barbancey Rivas

2/11 15-16.30 Uhr Einführung in aztekische Tänze mit Yoloti Cuahutli ab 14 Jahren

Freie Teilnahme, aber erforderlich. Unter der Markthalle

