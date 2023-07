Festival de la bande dessinée – 31eme Edition Sous la Halle Martel, 15 février 2023, Martel.

Martel,Lot

La 31ème édition du Festival de BD de Martel en 2023 c’est

Du 15 au 25 février 2023 Une exposition « Pif » réalisée par Paco Salamander en Février.

2023-02-15 fin : 2023-02-25 . EUR.

Sous la Halle

Martel 46600 Lot Occitanie



The 31st edition of the Martel Comics Festival in 2023 is

From 15 to 25 February 2023 An exhibition « Pif » realized by Paco Salamander in February

La 31ª edición del Festival Martel del Cómic en 2023 es

Del 15 al 25 de febrero de 2023 Una exposición « Pif » de Paco Salamandra en febrero

Die 31. Ausgabe des Comicfestivals von Martel im Jahr 2023 bedeutet

Vom 15. bis 25. Februar 2023 Eine Ausstellung « Pif » von Paco Salamander im Februar

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Vallée de la Dordogne