Marché Hebdomadaire Sous la Halle Lignières, 1 janvier 2024, Lignières.

Lignières Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Le marché à Lignières s’anime tous les lundis matin, sous la halle du XVIème et ses rues adjacentes..

Produits de saison, régionaux, bio, de l’alimentaire au textile, un moment de convivialité incontournable à Lignières. Les marchés du 25 décembre 2023 et 1er janvier 2024 sont reportés aux dimanches 24 et 31 décembre 2023.

Sous la Halle

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



