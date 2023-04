Balades Cultures et Nature : Cadouin, à l’ombre de sa prestigieuse abbaye Sous la halle Le Buisson-de-Cadouin Catégories d’Évènement: Dordogne

Le Buisson-de-Cadouin

Balades Cultures et Nature : Cadouin, à l’ombre de sa prestigieuse abbaye Sous la halle, 25 juillet 2023, Le Buisson-de-Cadouin . Le Buisson-de-Cadouin ,Dordogne , Balades Cultures et Nature : Cadouin, à l’ombre de sa prestigieuse abbaye Place de l’abbaye Sous la halle Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Sous la halle Place de l’abbaye

2023-07-25 – 2023-07-25

Sous la halle Place de l’abbaye

Le Buisson-de-Cadouin

Dordogne . 4 4 EUR Cadouin, c’est un village tout au fond d’une vallée entourée de la forêt de la Bessède, une abbaye cistercienne, une église romane, un cloitre de style gothique flamboyant, des pèlerinages, la légende du Saint-Suaire…

C’est un lieu magique, mystérieux, qui se contemple depuis les chemins alentours : nous vous ferons découvrir son histoire, admirer sa richesse architecturale… un cheminement qui nous permettra aussi d’aborder les changements réalisés par les moines sur les paysages environnants du Moyen-Age jusqu’à nos jours, dans une boucle de 5km. La balade s’achèvera par une agréable dégustation de produits locaux, en partenariat avec l’office de Tourisme des Bastides Dordogne Périgord. Nos amis les chiens sont admis en laisse, la balade n’est pas accessible aux poussettes et fauteuils roulants.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES.

SUR RÉSERVATION. Cadouin, c’est un village tout au fond d’une vallée entourée de la forêt de la Bessède, une abbaye cistercienne, une église romane, un cloitre de style gothique flamboyant, des pèlerinages, la légende du Saint-Suaire…

C’est un lieu magique, mystérieux, qui se contemple depuis les chemins alentours : nous vous ferons découvrir son histoire, admirer sa richesse architecturale… un cheminement qui nous permettra aussi d’aborder les changements réalisés par les moines sur les paysages environnants du Moyen-Age jusqu’à nos jours, dans une boucle de 5km. La balade s’achèvera par une agréable dégustation de produits locaux, en partenariat avec l’office de Tourisme des Bastides Dordogne Périgord. Nos amis les chiens sont admis en laisse, la balade n’est pas accessible aux poussettes et fauteuils roulants.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES.

SUR RÉSERVATION. Balades Cultures & Nature Balades Cultures et Nature

Sous la halle Place de l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin Autres Lieu Le Buisson-de-Cadouin Adresse Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Sous la halle Place de l'abbaye Ville Le Buisson-de-Cadouin Departement Dordogne Tarif Lieu Ville Sous la halle Place de l'abbaye Le Buisson-de-Cadouin

Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le buisson-de-cadouin /

Balades Cultures et Nature : Cadouin, à l’ombre de sa prestigieuse abbaye Sous la halle 2023-07-25 was last modified: by Balades Cultures et Nature : Cadouin, à l’ombre de sa prestigieuse abbaye Sous la halle Le Buisson-de-Cadouin 25 juillet 2023 Dordogne Place de l'abbaye Sous la halle Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Sous la halle Le Buisson-de-Cadouin

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne