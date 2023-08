Atelier artistique intergénérationnel Sous la halle Le Bugue, 26 août 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

L’association la Petite Maison vous propose un atelier créatif intergénérationnel. Le but? Créer en tissant des liens.

aucune compétence artistique requise

possibilité de transport avec le véhicule de l’asso

à 14h pour les séniors

à partir de 15h30 pour les grands et les petits qui souhaitent mettre la main à la patte pour créer une œuvre collective..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . EUR.

Sous la halle place de la mairie

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association La Petite Maison offers an intergenerational creative workshop. The aim? To create while bonding.

no artistic skills required

transportation available with the association’s vehicle

at 2pm for seniors

from 3:30 p.m. for adults and children who want to help create a collective work of art.

La asociación La Petite Maison organiza un taller creativo intergeneracional. ¿El objetivo? Crear creando vínculos.

no se requieren conocimientos artísticos

transporte posible con el vehículo de la asociación

a las 14 h para las personas mayores

a partir de las 15.30 h para adultos y niños que deseen participar en la creación de una obra de arte colectiva.

Der Verein La Petite Maison bietet Ihnen einen generationenübergreifenden Kreativworkshop an. Was ist das Ziel? Kreieren und dabei Kontakte knüpfen.

keine künstlerischen Fähigkeiten erforderlich

möglichkeit des Transports mit dem Fahrzeug des Vereins

um 14 Uhr für Senioren

ab 15:30 Uhr für große und kleine Leute, die ein Gemeinschaftswerk schaffen wollen.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère