Bain sonore, Bain de gong Sous la halle Lauzun, 28 octobre 2023, Lauzun.

Lauzun,Lot-et-Garonne

Venez nombreux vivre une expérience vibratoire unique, un voyage sonore apaisant, une écoute agréable pour se détendre, se relaxer et se relâcher..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Sous la halle

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a unique vibratory experience, a soothing sonic journey, a pleasant listening experience to relax, unwind and unwind.

Venga uno, vengan todos para vivir una experiencia vibratoria única, un viaje sónico tranquilizador, una agradable experiencia auditiva para relajarse, descansar y desconectar.

Kommen Sie zahlreich und erleben Sie eine einzigartige Schwingungserfahrung, eine beruhigende Klangreise, ein angenehmes Zuhören, um sich zu entspannen, zu relaxen und loszulassen.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT du Pays de Lauzun