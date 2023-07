Forum des associations Sous la halle Lauzun, 9 septembre 2023, Lauzun.

Lauzun,Lot-et-Garonne

Vous recherchez une activité de loisirs, ce forum est fait pour vous ! Qu’elle soit sportive, culturelle ou de loisirs, venez découvrir toutes les associations lauzunaises en un seul lieu..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 12:00:00. .

Sous la halle

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



If you’re looking for a leisure activity, this forum is for you! Whether it’s a sporting, cultural or leisure activity, come and discover all Lauzun’s associations in one place.

Si busca una actividad de ocio, ¡éste es su foro! Ya sea una actividad deportiva, cultural o de ocio, ven y descubre todas las asociaciones de Lauzun en un solo lugar.

Sie sind auf der Suche nach einer Freizeitaktivität, dann ist dieses Forum genau das Richtige für Sie! Ob Sport, Kultur oder Freizeit, kommen Sie und entdecken Sie alle Vereine von Lauzun an einem einzigen Ort.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT du Pays de Lauzun