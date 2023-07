SOLEYNIA Sous la Halle Langogne, 3 août 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

Deux femmes d’aujourd’hui portées par la chanson, les musiques du monde et les émotions de la vie.

Multi-musiciennes, chanteuses aériennes, entre harpe et violon, guitare et piano, flûte et percussions.

Deux femmes qui se complètent et s’harmonisent…..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 . EUR.

Sous la Halle

Langogne 48300 Lozère Occitanie



Two modern women driven by song, world music and the emotions of life.

Multi-musicians, ethereal singers, between harp and violin, guitar and piano, flute and percussion.

Two women who complement and harmonize each other….

Dos mujeres modernas impulsadas por la canción, las músicas del mundo y las emociones de la vida.

Multimúsicas, cantantes etéreas, entre el arpa y el violín, la guitarra y el piano, la flauta y la percusión.

Dos mujeres que se complementan y armonizan….

Zwei Frauen von heute, die vom Chanson, der Weltmusik und den Emotionen des Lebens getragen werden.

Multi-Musikerinnen, luftige Sängerinnen zwischen Harfe und Geige, Gitarre und Klavier, Flöte und Perkussion.

Zwei Frauen, die sich ergänzen und harmonieren….

