Faites du sport Sous la halle La Roque-Gageac, 30 septembre 2023, La Roque-Gageac.

La Roque-Gageac,Dordogne

Faites du Sport, est une animation itinérante, gratuite et tout public, lancée en mars dernier par la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir.

L’objectif ? Proposer une séance de sport accessible à tous, dans chacune des communes membre de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir. Encadrées par un animateur sportif, les sessions durent 2h et sont adaptées à tous les profils, sportifs ou non, enfants, adultes et seniors. Huit communes du territoire communautaire ont déjà accueilli cette activité, où boxe éducative, cardio, entretien corporel, renforcement musculaire et gym douce sont proposés à chaque séance.

Les sessions sont gratuites, pour y assister c’est simple :

1 – Je m’inscris par téléphone

2 – J’arrive sur le lieu de la séance en tenue de sport avec un tapis ou une serviette et une bouteille d’eau

3 – Je profite.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 16:00:00. EUR.

Sous la halle

La Roque-Gageac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Faites du Sport is an itinerant, free event for the general public, launched last March by the Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir.

The aim? To offer a sports session accessible to all, in each of the member communes of the Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir. Supervised by a sports coordinator, the sessions last 2 hours and are suitable for all profiles, athletes or not, children, adults and seniors. Eight communes in the community have already welcomed this activity, where educational boxing, cardio, body maintenance, muscle strengthening and gentle gymnastics are offered at each session.

Sessions are free of charge, and attendance is easy:

1 ? Register by phone

2 ? I arrive at the session venue in sportswear, with a mat or towel and a bottle of water

3 ? I enjoy

Faites du Sport es un evento itinerante gratuito para el público en general, puesto en marcha el pasado mes de marzo por la Mancomunidad de Municipios de Sarlat-Périgord Noir.

¿Su objetivo? Ofrecer una sesión deportiva accesible a todos, en cada uno de los municipios miembros de la Mancomunidad de Sarlat-Périgord Noir. Supervisadas por un monitor deportivo, las sesiones duran 2 horas y son aptas para todos, sean deportistas o no, niños, adultos o personas mayores. Ocho municipios de la Mancomunidad ya se han apuntado a esta actividad, en la que en cada sesión se ofrece boxeo educativo, cardio, mantenimiento corporal, refuerzo muscular y gimnasia suave.

Las sesiones son gratuitas y es fácil apuntarse:

1 ? Inscríbete por teléfono

2 ? Llego al lugar de la sesión en ropa deportiva con una esterilla o toalla y una botella de agua

3 ? Aprovecho

Faites du Sport, ist eine kostenlose, mobile Veranstaltung für alle Altersgruppen, die im März dieses Jahres von der Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir ins Leben gerufen wurde.

Das Ziel? In allen Mitgliedsgemeinden des Gemeindeverbands Sarlat-Périgord Noir eine für alle zugängliche Sporteinheit anzubieten. Die von einem Sportanimateur betreuten Sitzungen dauern zwei Stunden und sind für alle Profile geeignet, ob sportlich oder nicht, Kinder, Erwachsene oder Senioren. In acht Gemeinden der Gemeinschaft wurde diese Aktivität bereits angeboten, bei der in jeder Sitzung Lehrboxen, Kardio, Körperpflege, Muskelaufbau und sanfte Gymnastik angeboten werden.

Die Sitzungen sind kostenlos, die Teilnahme ist ganz einfach:

1 ? Ich melde mich telefonisch an

2 ? Ich komme in Sportkleidung mit einer Matte oder einem Handtuch und einer Wasserflasche zum Kursort

3 ? Ich genieße

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir