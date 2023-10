Marché de Noël à Goujounac Sous la halle et salle des fêtes Goujounac, 26 novembre 2023, Goujounac.

Goujounac,Lot

L’association des parents d’élèves du RPI de Frayssinet le Gélat/Goujounac organise un marché de Noël avec des artisans, artisans d’art et producteurs locaux.

Venez nombreux !.

2023-11-26 10:30:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

Sous la halle et salle des fêtes

Goujounac 46250 Lot Occitanie



The association of the parents of the RPI of Frayssinet le Gélat/Goujounac organizes a Christmas market with artisans, craftsmen and local producers.

Come and visit us !

La asociación de padres del RPI de Frayssinet le Gélat/Goujounac organiza un mercado navideño con artesanos y productores locales.

Venga a visitarnos

Die Elternvereinigung des RPI Frayssinet le Gélat/Goujounac organisiert einen Weihnachtsmarkt mit lokalen Handwerkern, Kunsthandwerkern und Produzenten.

Kommen Sie zahlreich!

