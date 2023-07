Marché des Producteurs de Pays Sous la Halle – Espace Joséphine Baker Nueil-les-Aubiers, 27 juillet 2023, Nueil-les-Aubiers.

Nueil-les-Aubiers,Deux-Sèvres

Venez rencontrer des producteurs et des artisans, prêts à vous faire découvrir leurs spécialités et créations.

Composez votre menu et dînez sur place entre amis ou en famille ! Animation par « The Harmonik »

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . .

Sous la Halle – Espace Joséphine Baker

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and meet producers and artisans, ready to show you their specialities and creations.

Compose your own menu and dine on the spot with friends or family! Entertainment by « The Harmonik »

In partnership with the Deux-Sèvres Chamber of Agriculture.

Venga a conocer a los productores y artesanos, dispuestos a mostrarle sus especialidades y creaciones.

Componga su propio menú y cene in situ con amigos o en familia Animación a cargo de « The Harmonik »

En colaboración con la Cámara de Agricultura de Deux-Sèvres.

Treffen Sie Produzenten und Handwerker, die bereit sind, Ihnen ihre Spezialitäten und Kreationen vorzustellen.

Stellen Sie Ihr Menü zusammen und essen Sie vor Ort mit Freunden oder der Familie zu Abend! Unterhaltung durch « The Harmonik »

In Partnerschaft mit der Landwirtschaftskammer des Departements Deux-Sèvres.

Mise à jour le 2023-06-14 par OT Bocage Bressuirais