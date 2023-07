Soirée Bretonne de la Saint-Gourgon Sous la Halle, entre l’Espace Valladon et le cimetiere, La Bazoche-Gouet (28) Soirée Bretonne de la Saint-Gourgon Sous la Halle, entre l’Espace Valladon et le cimetiere, La Bazoche-Gouet (28), 9 septembre 2023, . Soirée Bretonne de la Saint-Gourgon Samedi 9 septembre, 20h00 Sous la Halle, entre l’Espace Valladon et le cimetiere, La Bazoche-Gouet (28) Gratuit Soirée Bretonne animé par le collectif de musiciens : « Les Galvaudou » Constitué de : -Duo Julien Riolet/ Thierry Balabau Latour (Clarinette/Vielle à roue) -Emeline Bellamy Solo (Harpe celtique) -Guenolé Boscherel Solo (Accordeon diatonique) -Blin/Leroux (Bombarde/Biniou) source : événement Soirée Bretonne de la Saint-Gourgon publié sur AgendaTrad Sous la Halle, entre l’Espace Valladon et le cimetiere, La Bazoche-Gouet (28) 241, Rue des Fossés

Détails Autres Lieu Sous la Halle, entre l'Espace Valladon et le cimetiere, La Bazoche-Gouet (28) Adresse 241, Rue des Fossés Sous la Halle, entre l'Espace Valladon et le cimetiere, 28330 La Bazoche-Gouet, France

