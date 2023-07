Danses Trad’ à la Bazoche-Gouet Sous la Halle, entre l’Espace Valladon et le cimetiere, La Bazoche-Gouet (28) Danses Trad’ à la Bazoche-Gouet Sous la Halle, entre l’Espace Valladon et le cimetiere, La Bazoche-Gouet (28), 27 août 2023, . Danses Trad’ à la Bazoche-Gouet Dimanche 27 août, 16h30 Sous la Halle, entre l’Espace Valladon et le cimetiere, La Bazoche-Gouet (28) Prix Libre Sous la Halle, entre l’Espace Valladon et le cimetiere, La Bazoche-Gouet (28) 241, Rue des Fossés

Sous la Halle, entre l’Espace Valladon et le cimetiere, 28330 La Bazoche-Gouet, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T16:30:00+02:00 – 2023-08-27T18:30:00+02:00

2023-08-27T16:30:00+02:00 – 2023-08-27T18:30:00+02:00 nivernais atelier Détails Autres Lieu Sous la Halle, entre l'Espace Valladon et le cimetiere, La Bazoche-Gouet (28) Adresse 241, Rue des Fossés Sous la Halle, entre l'Espace Valladon et le cimetiere, 28330 La Bazoche-Gouet, France Age max 110 Lieu Ville Sous la Halle, entre l'Espace Valladon et le cimetiere, La Bazoche-Gouet (28)

Sous la Halle, entre l'Espace Valladon et le cimetiere, La Bazoche-Gouet (28) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//