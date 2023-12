Randonnée gourmande nocturne Sous la halle de la mairie Le Bugue, 4 décembre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

RANDONNÉE 6 KM – (REPAS À L’ARRIVÉE)

Soupe – Tartiflette – Dessert

Thème : MUSCLE TON TÉLÉTHON. Soyez innovant : accessoires et déguisements conseillés !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 02 DÉCEMBRE (pour le repas)

Pensez à vos lampes (possibilité de prêt).

2023-12-08

Sous la halle de la mairie rue de la République

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



6 KM HIKE – (LUNCH ON ARRIVAL)

Soup – Tartiflette – Dessert

Theme: MUSCLE YOUR TELETHON. Be innovative: accessories and disguises recommended!

MANDATORY REGISTRATION BEFORE DECEMBER 02 (for the meal)

Don’t forget your lamps (available on loan)

6 KM A PIE – (COMIDA A LA LLEGADA)

Sopa – Tartiflette – Postre

Tema: MUSCULA TU TELETÓN. Sea innovador: ¡se recomiendan accesorios y disfraces!

LA INSCRIPCIÓN DEBE HACERSE ANTES DEL 02 DE DICIEMBRE (para la comida)

No olvides tus luces (préstamo disponible)

WANDERUNG 6 KM – (ESSEN BEI DER ANKUNFT)

Suppe – Tartiflette – Dessert

Thema: MUSCLE TON TÉLÉTHON. Seien Sie innovativ: Accessoires und Verkleidungen werden empfohlen!

ANMELDUNG VOR DEM 02. DEZEMBER (für das Essen) erforderlich

Denken Sie an Ihre Lampen (Möglichkeit zum Ausleihen)

