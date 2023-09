Duras fête son vin Sous la halle de Duras & dans le village Duras, 10 août 2024, Duras.

Duras,Lot-et-Garonne

Samedi : 20h Bodega du rugby

Dimanche : 10h Salon des vins sous la halle couverte, 11h intronisations,

Concerts

22h30 Projection sons et lumières au Château

De 13h à 18h animations pour les enfants dans le village, spectacle, maquilleuse dans la salle Louise Félicité, Photobooth, Tatoo Duras. Espace enfants toute la journée.

Restauration sur place avec restaurant et bodega du rugby midi et soir.

Les vignerons présents : Domaine Saint Nazaire, Domaine les bertins, Domaine d’eybro, Domaine KL, Les vignerons de Berticot, Les cours Clos Fasy, Domaine de Ferrant, Château grand Pierre, Château La grave Béchade, Domaine de Laulan, Château molhière, Domaine du Verdier, Domaine de Laplace, Vignobles Mauro Guicheney, Domaine du Grand Truchasson chateau Coulinet, Domaine du vieux bourg….

2024-08-10 fin : 2024-08-10 23:30:00. EUR.

Sous la halle de Duras & dans le village

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Saturday: 8pm Rugby Bodega

Sunday: 10 a.m. Wine fair in the covered hall, 11 a.m. Inductions,

Concerts

10:30 pm Sound and light show at the Château

From 1pm to 6pm, children’s entertainment in the village, show, make-up artist in the Louise Félicité hall, Photobooth, Tatoo Duras. Children’s area all day.

On-site catering with restaurant and rugby bodega for lunch and dinner.

Winegrowers present: Domaine Saint Nazaire, Domaine les bertins, Domaine d’eybro, Domaine KL, Les vignerons de Berticot, Les cours Clos Fasy, Domaine de Ferrant, Château grand Pierre, Château La grave Béchade, Domaine de Laulan, Château molhière, Domaine du Verdier, Domaine de Laplace, Vignobles Mauro Guicheney, Domaine du Grand Truchasson chateau Coulinet, Domaine du vieux bourg…

Sábado: 20.00 h Bodega de Rugby

Domingo: 10h Feria del vino bajo el mercado cubierto, 11h Inauguraciones,

Conciertos

22.30 h Espectáculo de luz y sonido en el Château

De 13.00 a 18.00 h, animación infantil en el pueblo, espectáculo, maquilladora en la sala Louise Félicité, Photobooth, Tatoo Duras. Zona infantil durante todo el día.

Restauración in situ con restaurante y bodega de rugby para almuerzos y cenas.

Viticultores presentes: Domaine Saint Nazaire, Domaine les bertins, Domaine d’eybro, Domaine KL, Les vignerons de Berticot, Les cours Clos Fasy, Domaine de Ferrant, Château grand Pierre, Château La grave Béchade, Domaine de Laulan, Château molhière, Domaine du Verdier, Domaine de Laplace, Vignobles Mauro Guicheney, Domaine du Grand Truchasson chateau Coulinet, Domaine du vieux bourg…

Samstag: 20h Bodega des Rugby Clubs

Sonntag: 10 Uhr Weinmesse in der überdachten Halle, 11 Uhr Inthronisationen,

Konzerte

22.30 Uhr Ton- und Lichtprojektion im Schloss

Von 13h bis 18h Animationen für Kinder im Dorf, Show, Make-up-Künstlerin im Saal Louise Félicité, Photobooth, Tatoo Duras. Kinderbereich den ganzen Tag über.

Verpflegung vor Ort mit Restaurant und Bodega du Rugby mittags und abends.

Die anwesenden Weinbauern : Domaine Saint Nazaire, Domaine les bertins, Domaine d’eybro, Domaine KL, Les vignerons de Berticot, Les cours Clos Fasy, Domaine de Ferrant, Château grand Pierre, Château La grave Béchade, Domaine de Laulan, Château molhière, Domaine du Verdier, Domaine de Laplace, Vignobles Mauro Guicheney, Domaine du Grand Truchasson chateau Coulinet, Domaine du vieux bourg …

Mise à jour le 2023-09-22 par OT du Pays de Duras – CDT47