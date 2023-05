Fête des Commerçants et Artisans de Catus Sous la halle de Catus, 21 juin 2023, Catus.

Catus,Lot

Cette année encore, Catus célèbre la musique autour d’un repas. Ce seront les Dégâts Locos qui vous feront bouger tout au long de la soirée.

Les places étant limitées, les inscriptions sont obligatoires chez Lo Vinotier ou à la Boucherie Guérit.

Amenez vos couverts.

2023-06-21 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-21 01:00:00. EUR.

Sous la halle de Catus

Catus 46150 Lot Occitanie



This year again, Catus celebrates the music around a meal. It will be the Dégâts Locos who will make you move throughout the evening.

The places being limited, the inscriptions are obligatory at Lo Vinotier or at the Butchery Guérit.

Bring your cutlery

Un año más, Catus celebra la música con una comida. Los Dégâts Locos te mantendrán en movimiento durante toda la velada.

Las plazas son limitadas, por lo que la inscripción es obligatoria en Lo Vinotier o en la Boucherie Guérit.

Traiga sus cubiertos

Auch in diesem Jahr feiert Catus die Musik bei einem Essen. Es werden die Dégâts Locos sein, die Sie den ganzen Abend über in Bewegung halten werden.

Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung bei Lo Vinotier oder der Metzgerei Guérit erforderlich.

Bringen Sie Ihr Besteck mit

