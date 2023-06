Marché des producteurs du coin de Saint-Victor-Malescours Sous la halle couverte Saint-Victor-Malescours, 9 avril 2023, Saint-Victor-Malescours.

Saint-Victor-Malescours,Haute-Loire

Il y a plusieurs années, motivés par l’idée de mettre en avant nos produits fermiers, nous nous sommes regroupés pour créer notre association « les Paysans du Coin »..

2023-04-09 à 09:30:00 ; fin : 2023-12-10 12:00:00. .

Sous la halle couverte

Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Several years ago, motivated by the idea of promoting our farm products, we got together to create our association « Les Paysans du Coin ».

Hace varios años, motivados por la idea de promover nuestros productos agrícolas, nos reunimos para crear nuestra asociación « Les Paysans du Coin ».

Vor mehreren Jahren haben wir uns, motiviert von der Idee, unsere bäuerlichen Produkte in den Vordergrund zu stellen, zusammengeschlossen und unseren Verein « Les Paysans du Coin » gegründet.

