Fest Noz sous la Halle – Centre Bourg, La Bernerie-en-Retz (44)

Fest Noz sous la Halle – Centre Bourg, La Bernerie-en-Retz (44), 26 juillet 2023, . Fest Noz Mercredi 26 juillet, 21h00 sous la Halle – Centre Bourg, La Bernerie-en-Retz (44) avec Bouffort – Pénard et Koskérien sous la Halle – Centre Bourg, La Bernerie-en-Retz (44) Place Laurent Chiffoleau sous la Halle – Centre Bourg, 44760 La Bernerie-en-Retz, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T21:00:00+02:00

2023-07-27T01:00:00+02:00

Détails Autres Lieu sous la Halle - Centre Bourg, La Bernerie-en-Retz (44) Adresse Place Laurent Chiffoleau sous la Halle - Centre Bourg, 44760 La Bernerie-en-Retz, France Age maximum 110 lieuville sous la Halle - Centre Bourg, La Bernerie-en-Retz (44)

sous la Halle - Centre Bourg, La Bernerie-en-Retz (44) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//