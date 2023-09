Cet évènement est passé Bal trad au profit de Pas Sans Toit Sous la grande halle du parc du Vernet, Bressols (82) Bal trad au profit de Pas Sans Toit Sous la grande halle du parc du Vernet, Bressols (82), 15 septembre 2023, . Bal trad au profit de Pas Sans Toit Vendredi 15 septembre, 21h00 Sous la grande halle du parc du Vernet, Bressols (82) 10€ La Companhia Viratge vous emmène danser au rythme du partage et de l’amitié pour cette soirée au profit de Pas Sans Toit. source : événement Bal trad au profit de Pas Sans Toit publié sur AgendaTrad Sous la grande halle du parc du Vernet, Bressols (82) 8, Route de Lavaur

