du jeudi 24 juin au samedi 26 juin à salle des fêtes de Bordeaux Grand Parc,

SOUS LA DOUCHE est un projet au long cours, initié par Michel Bananes Jr, comme un laboratoire de recherche musicale autour de la chanson. Exclusivement publié en ligne depuis 2011, ce projet prend la forme d’une installation participative pour Discotake 2021. Les personnes volontaires seront invitées à interpréter «leur» chanson, celle dont ils sont « spécialistes », qu’ils connaissent par cœur, une mélodie connue d’eux seul ou bien leur version d’un air célèbre qu’ils maîtrisent sur le bout des doigts. La performance est enregistrée sans playback, a cappella et intégralement en une, ou deux prises maximum. La seconde étape se passe plus tard, en studio où le musicien fabrique un accompagnement sur mesure, adaptant son arrangement à la singularité de l’enregistrement et aux qualités et défauts de l’interprétation. Toute liberté est laissée au musicien quant aux choix instrumentaux et stylistiques, il doit juste fabriquer un accompagnement au plus près de l’intention vocale du chanteur ou de la chanteuse. Cette collaboration en deux temps, entre un interprète et un musicien, produit une nouvelle version de chansons pour la plupart issues du répertoire populaire. À ce jour, une quinzaine de chansons ont été publiées et une dizaine d’autres sont en cours de réalisation avec des musiciens tels que Christophe Petchanatz aka Klimperei, Morusque, Anne Laplantine, Chazam, Antoine Souchav’. SOUS LA DOUCHE est un lieu de partage entre musiciens et vise à produire une œuvre exigeante techniquement et décalée des reprises «classiques» de la chanson. Pour Discotake, une borne d’écoute sera installée afin de prendre connaissance de la somme des travaux déjà effectués.

Entrée libre

Installation participative

salle des fêtes de Bordeaux Grand Parc, 39 cours de Luze 33300 Bordeaux Bordeaux Grand Parc Gironde



