Fontaine-lès-Clerval Doubs Fontaine-lès-Clerval EUR Sous la côte ouvre ses portes pour une journée animée avec au programme : vente de plants, marché artisanal, buvette et restauration, animation, musique… Entrée gratuite, dès 10h. contact@aplusdanslebus.net http://aplusdanslebus.net/ Sous la côte ouvre ses portes pour une journée animée avec au programme : vente de plants, marché artisanal, buvette et restauration, animation, musique… Entrée gratuite, dès 10h. Lieu-dit Sous la Côte Ferme de sous la côte Fontaine-lès-Clerval

