SOUS INFLUENCE THEATRE VICTOIRE Bordeaux, vendredi 26 juillet 2024.

Magie et Hypnose, sous influence Sous influence sera pour vous une expérience unique lors de laquelle vous pourrez vivre la magie autrement. Qu’est ce qui est magique ? Qu’est ce qui est réel ? Est-ce une illusion ou mon cerveau qui me joue des tour ? Ce spectacle vous garantit une bonne dose de bonne humeur, mais attention, le tout dans la bienveillance et le respect du public, pour que petits est grands en gardent un excellent souvenir.

Tarif : 18.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-07-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33