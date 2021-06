« Sous Influence », rencontre avec Ryoko Sekiguchi et Philippe Vasset autour des œuvres d’Hicham Berrada et Nicolas Floc’h. MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Vitry-sur-Seine.

« Sous Influence » —————— ### Rencontres avec Ryoko Sekiguchi et Philippe Vasset autour des œuvres d’Hicham Berrada et Nicolas Floc’h. Poétesse, traductrice et autrice japonaise, Ryoko Sekiguchi est née à Tokyo en 1970. Installée en France depuis les années 1990, elle écrit dans notre langue, traduit des poètes et écrivains (Gôzô Yoshimasu, Yoko Tawada, Jean Echenoz), travaille en duo avec des artistes (Christian Boltanski, Rainier Lericolais), tout en publiant des livres de poésie et des essais au Japon. Éclectique, elle écrit régulièrement autour de la gastronomie japonaise. Mentionnons parmi ces dernières publications « Nagori » (P.O.L, 2018) et « 961 heures à Beyrouth » (P.O.L, 2021). Pour l’exposition « Le vent se lève » au MAC VAL, Ryoko Sekiguchi a écrit sur l’œuvre d’Hicham Berrada. Né en 1972, et diplômé en géographie, en philosophie et en relations internationales, Philippe Vasset est journaliste et écrivain. Après avoir travaillé dans un cabinet d’investigation américain, il est devenu rédacteur en chef d’Intelligence Online, publication spécialisée dans le renseignement industriel et politique. Philippe Vasset est l’auteur de plusieurs romans : « Un livre blanc » (Fayard, 2007) est un récit d’investigation dans lequel il explore les zones laissées en blanc sur la carte de la région parisienne, inventant une nouvelle forme de littérature géographique. Dans « Journal intime d’un marchand de canons » (Fayard, 2009) et « Journal intime d’une prédatrice » (Fayard, 2010), il mêle la fiction et l’enquête pour décrire les effloraisons incontrôlées de l’économie mondialisée. Dans la foulée de son ouvrage « La conjuration », il crée avec d’autres l’Atelier de géographie parallèle, un collectif, qui cherche à ouvrir de nouvelles perspectives à la géographie. Pour l’exposition « Le vent se lève » au MAC VAL, Philippe Vasset a écrit sur l’œuvre de Nicolas Floc’h. Exposition de la collection « Le vent se lève », inscriptions le jour même à l’accueil, dans la limite des places disponibles

