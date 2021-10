Genève La Comédie de Genève Genève Sous influence La Comédie de Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

du mardi 16 novembre au samedi 20 novembre à La Comédie de Genève

Gena Rowlands sous l’œil du cinéaste John Cassavetes. Nick, contremaître de chantier, est retenu sur son lieu de travail pour une nuit. Mabel, sa femme, confie leurs enfants à sa mère et sort seule. Son besoin de tendresse et sa désinhibition donneront lieu à des incidents imprévisibles, qui pousseront son mari à la faire interner. Nina Negri revisite ce joyau du 7ème art pour traiter les questions qui la taraudent. Quelles sont les limites qu’une femme ne peut pas franchir ? Comment ouvrir de nouveaux imaginaires pour résister à la violence des injonctions sociales ? Comment le regard aimant des enfants peut déjouer l’enfermement ? Sur scène, la construction du décor en direct et la danse Krump mettent en lumière les mécanismes de la violence.

De CHF 40.- à CHF 10.-

Gena Rowlands sous l'œil du cinéaste John Cassavetes. Nick, contremaître de chantier, est retenu sur son lieu de travail pour une nuit. Mabel, sa femme, confie leurs enfants à sa mère et sort seule.

2021-11-16T19:30:00 2021-11-16T20:30:00;2021-11-17T19:30:00 2021-11-17T20:30:00;2021-11-18T19:30:00 2021-11-18T20:30:00;2021-11-19T20:00:00 2021-11-19T21:00:00;2021-11-20T18:00:00 2021-11-20T19:00:00

