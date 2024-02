Sous influence Guillaume Gondran Espace Noirac Limoges, mercredi 24 avril 2024.

Le nouveau spectacle de Guillaume Gondran Mentaliste Venez vivre d’incroyables expériences uniques et mystérieuses dont vous reparlerez longtemps. Influencer le hasard, lire dans vos pensées, expériences sensorielles tout droit sorties de votre imagination, toutes ces choses qui vous paraissent impossibles et qui remettent en cause la réalité. Un spectacle fascinant, en observateur extrêmement habile du comportement humain, Guillaume utilise la psychologie et d’autres compétences pour tromper votre cerveau… La vraie magie naît de la parole… Résisterez-vous à l’étonnement ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 20:30:00

fin : 2024-04-24

Espace Noirac 10 Rue Jules Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine theatre.gensdelalune@gmail.com

