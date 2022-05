SOUS DES DEHORS D’ÉTÉ Parc Municipal de Labège Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Parc Municipal de Labège, le vendredi 1 juillet à 19:00

Chacun est invité à prendre son coussin ou sa chaise pliante s’il le souhaite ! • 19 h – 21 h : Assaut Musical accueille DILO SWING, un quartet (chant, accordéon, guitares) bercé par le jazz manouche, le swing et la chanson française, et qui reprend un répertoire allant des années 20 jusqu’aux années 90. • À la tombée de la nuit (environ 21 h 45) : cinéma en plein air “Le sens de la fête”

Gratuit. Entrée libre Boissons et restauration sur place

Première soirée de la manifestation “Sous des dehors d’été” Parc Municipal de Labège rue de la Croix Rose 31670 Labège Labège Haute-Garonne

