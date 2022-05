Sous des dehors d’été – Apéritif, repas-spectacle Parc Municipal de Labège Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

Sous des dehors d’été – Apéritif, repas-spectacle Parc Municipal de Labège, 2 juillet 2022, Labège. Sous des dehors d’été – Apéritif, repas-spectacle

Parc Municipal de Labège, le samedi 2 juillet à 19:00

• A 19 h : festivités d’ouverture • Vers 19 h 30 : apéritif suivi d’un repas-spectacle (sur réservation). Trois musiciens complètements givrés les “Tontons Givrés” reprennent la chanson française sur des rythmes festifs, disco, ska et rock en chantant et dansant avec le public dans un esprit festif et déjanté.

Gratuit. Repas payant sur réservation

Repas et spectacle musical Le COF inaugure “Sous des dehors d’été” dans l’atmosphère bucolique du parc. Parc Municipal de Labège rue de la Croix Rose 31670 Labège Labège Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-02T19:00:00 2022-07-02T23:59:00

Labège Haute-Garonne