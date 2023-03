Festival du Livre Jeunesse et BD « Rêves d’Océans » Sous Chapiteaux Clohars-Carnoët Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Festival du Livre Jeunesse et BD « Rêves d’Océans » Sous Chapiteaux, 24 juin 2023, Clohars-Carnoët . Festival du Livre Jeunesse et BD « Rêves d’Océans » Place de la Coopérative Sous Chapiteaux Clohars-Carnoët Finistère Sous Chapiteaux Place de la Coopérative

2023-06-24 10:00:00 – 2023-06-25 19:00:00

Sous Chapiteaux Place de la Coopérative

Clohars-Carnoët

Finistère . Le thème 2023 : la nature.

Un bateau permettra de passer de la rive droite à la rive gauche et vice et versa. Le principal objectif du festival Rêves d’océans est de favoriser la rencontre des auteurs et des illustrateurs avec leurs publics : jeunes enfants, pré-adolescents et adolescents. De sensibiliser les parents à l’importance du livre et de la lecture par le biais de tables rondes et de conférences. Le travail auprès des écoles et la présence des auteurs dans les classes occupe une part importante dans le projet. Horaires Samedi 24 juin 2023 de 10h à 19h

Dimanche 25 juin 2023 de 10h à 18h30

Tarifs Parkings Un fléchage vous indiquera les parkings rive droite et rive gauche

Buvettes et crêpes Sur place : buvettes et crêpes

A proximité : cafés et restaurants festival@reves-doceans.fr +33 6 28 07 77 67 https://www.reves-doceans.fr/ Sous Chapiteaux Place de la Coopérative Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët, Finistère Autres Lieu Clohars-Carnoët Adresse Clohars-Carnoët Finistère Sous Chapiteaux Place de la Coopérative Ville Clohars-Carnoët Departement Finistère Tarif Lieu Ville Sous Chapiteaux Place de la Coopérative Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clohars-carnoet /

Festival du Livre Jeunesse et BD « Rêves d’Océans » Sous Chapiteaux 2023-06-24 was last modified: by Festival du Livre Jeunesse et BD « Rêves d’Océans » Sous Chapiteaux Clohars-Carnoët 24 juin 2023 finistère Place de la Coopérative Sous Chapiteaux Clohars-Carnoët Finistère Sous Chapiteaux Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët Finistère