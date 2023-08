Bal danses traditionnelles sous chapiteau sur parquet, Saint-Projet (82), 8 septembre 2023, .

Bal danses traditionnelles Vendredi 8 septembre, 21h00 sous chapiteau sur parquet, Saint-Projet (82) 10€

Le vendredi 8 Septembre à 21h aura lieux à Saint Projet (82) place du Pech Mial, un bal de danses traditionnelles animé par Bernard Gaches sous chapiteau et sur parquet. Organisé par le comité des fêtes de Saint Projet. Entrée à 10€ et le soupe et offerte.

sous chapiteau sur parquet, Saint-Projet (82) place du pech mial

2023-09-08T21:00:00+02:00 – 2023-09-09T01:00:00+02:00

